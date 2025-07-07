В Госдуме предложили ввести налог на выезд россиян за границу для поддержки внутреннего туризма

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев предложил ввести дополнительный сбор с россиян, покупающих туры за границу. Об этом сообщил телеграм-канал «Абзац».

По мнению парламентария, средства, которые граждане тратят на выездной туризм, могут и должны работать на развитие внутренней туристической отрасли.

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом, деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным шагом», — заявил Тарбаев.

Он уточнил, что речь идёт о введении небольшого сбора с каждой покупки путёвки за рубеж. При стоимости в 200-300 рублей за тур, по расчётам главы думского комитета, в бюджет можно будет ежегодно направлять до 5–7 млрд рублей — эти средства предлагается использовать для модернизации туристической инфраструктуры внутри страны.

Тарбаев также сослался на данные о выездном туризме: по его словам, в 2023 году россияне потратили на отдых за границей около 700 млрд рублей. Эти деньги, отметил депутат, «буквально утекают» из страны, не принося пользы российской экономике.

При этом инициатива касается, по словам парламентария, не физических лиц, а юридических — туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. Именно с них, по мнению Тарбаева, должен взиматься соответствующий сбор.