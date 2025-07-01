​ФАС усилила контроль за ростом коммунальных тарифов с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России вступило в силу плановое повышение коммунальных тарифов. В среднем по стране плата за услуги ЖКХ выросла на 11,9% — это самое существенное разовое увеличение за последние десять лет. В 2024 году рост составил 9,8%, в 2023-м — 8,1%. На фоне повышения Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о жестком контроле за обоснованностью тарифов и допустимыми пределами их изменения.

Как подчеркнули в ведомстве, индекс изменения платы в каждом муниципалитете устанавливается на основе параметров, утверждённых правительством. Ответственность за расчет и утверждение тарифов лежит на главе региона, который определяет допустимые индексы роста платежей. ФАС в свою очередь проверяет экономическую обоснованность расходов, заложенных в тарифы, и при необходимости обязывает региональные органы исключать завышенные суммы.

«Нарушения при установлении тарифов в регионах строго пресекаются. В прошлом году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей, которые не были экономически обоснованы. В отдельных субъектах уже установленные тарифы были снижены», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС также напомнила, что жители могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, если обнаружат нарушения в начислениях или сомнительные изменения в квитанциях. Обращения рассматриваются в установленном порядке, и при подтверждении нарушений к нарушителям применяются административные меры.

Ожидается, что контроль за тарифной политикой будет усилен и в дальнейшем, особенно в преддверии следующего планового повышения. Ведомство обещает регулярные проверки тарифных решений региональных властей, а также продолжит исключать необоснованные расходы из тарифной базы, чтобы не допустить давления на кошельки граждан.