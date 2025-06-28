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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    1606 0
  • ​Развязку в южной части Тюмени строят с опережением графика

    ​Развязку в южной части Тюмени строят с опережением графика

    Сегодня в 22:39
    35 0
  • ​Александр Моор оценил ход строительства ледового катка в Тюмени

    ​Александр Моор оценил ход строительства ледового катка в Тюмени

    Сегодня в 22:28
    39 0 
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    Сегодня в 15:16
    257 0 
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​Александр Моор оценил ход строительства ледового катка в Тюмени

Новый ледовый каток откроется в Тюмени до конца года

​Александр Моор оценил ход строительства ледового катка в Тюмени
t.me/av_moor

Любители хоккея в Тюмени смогут насладиться новым ледовым катком уже до конца текущего года. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично проинспектировал ход строительства объекта, расположенного на улице Судоремонтной.

На данный момент монтаж всего комплекса, где разместится ледовая арена, выполнен на 70%. Каток строится по типовому проекту, аналогичному комплексу «Рубиновец» на улице Народной, который был открыт в прошлом году при участии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

На «Рубиновце» активно проходят занятия по хоккею, керлингу и фигурному катанию, а также организованы секции по следж-хоккею для ветеранов СВО.

– В Тюменской области 14 ледовых катков, у всех расписание заполнено с утра до позднего вечера. Спрос на «лед» большой. Уверен, что и новый комплекс на Судоремонтной будет востребован у любителей спорта, – отметил Александр Моор.

Новый каток на улице Судоремонтной станет еще одним центром притяжения для спортсменов и любителей активного отдыха, а также будет способствовать развитию хоккея и других ледовых видов спорта в Тюменской области.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой Тюмени Максимом Афанасьевым провел инспекцию строительных площадок города.


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Сегодня в 22:28, просмотров: 40, комментариев: 0
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