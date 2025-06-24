Новая поликлиника в Тобольске откроет двери для пациентов в конце 2025 года

Строительство новой поликлиники в Тобольске идет полным ходом, объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года. Этот важный социальный проект реализуется в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения», что подчеркивает приоритетное внимание региона к улучшению качества медицинской помощи для населения.

На данный момент завершены электромонтажные работы, прокладка инженерных сетей, оформление фасада, смонтированы кабинеты и уложено напольное покрытие, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Новая поликлиника, расположенная на улице Ленина, 154, сможет принимать до 177 пациентов в смену. В здании площадью 1 500 квадратных метров будут оказываться все виды первичной, специализированной и стоматологической помощи как взрослым, так и детям. Созданы все необходимые условия для маломобильных пациентов. Кроме того, в поликлинике будут работать дневной стационар, физиокабинет и аптечный пункт.

– Открытие поликлиники планируется в конце 2025 года. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Мебель и необходимое оборудование находится на стадии закупки. Все этапы укладываются в намеченный график, – сообщил главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.