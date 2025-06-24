Правительство России планирует увеличить штрафы за непропуск спецтранспорта

Правительство России поддержало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность для водителей, не уступающих дорогу специальному транспорту с проблесковыми маячками, в том числе, без цветографической окраски. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, штраф за нарушение может составить до 7 500 руб., также предусмотрено лишение водительских прав на срок до одного года.

Поправки направлены на устранение неопределенности в действующих правилах и, как отмечают авторы инициативы, позволят избежать необоснованных претензий к водителям, а также — неоправданных случаев непропуска оперативного транспорта.

После принятия изменений водителям будет обязательно уступать дорогу:

машинам скорой помощи, полиции, пожарной охраны и другим оперативным службам с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами — вне зависимости от наличия «раскраски»;

автомобилям сопровождения колонн — если в колонне есть хотя бы один транспорт со спецсигналами;

транспортным средствам, перевозящим высокопоставленных лиц.

При этом потребуется выполнить конкретные действия — перестроиться в соседний ряд, съехать на обочину, снизить скорость. Опережать такой транспорт или двигаться рядом с ним будет запрещено.

Сейчас действующие правила требуют лишь уступить дорогу автомобилю со спецсигналами, но не конкретизируют, как именно это должно быть сделано. Новые нормы устраняют этот пробел и расширяют перечень транспортных средств, которым необходимо уступать, даже если они не имеют специальных цветографических обозначений.