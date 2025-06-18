Россияне с рыночной ипотекой регулярно совершает частично-досрочные погашения

Эксперты проанализировали действия заемщиков, оформивших в этом году ипотеку на рыночных условиях и с господдержкой. Результаты показали, что каждый второй заемщик с рыночной ипотекой регулярно совершает частично-досрочные погашения, а почти 10% уже полностью закрыли кредит.

При этом ипотечные клиенты с госпрограммой предпочитают не переплачивать, накапливая свободные средства на вкладах. Об этом сегодня в рамках ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Оказалось, что 45% клиентов с рыночной ипотекой в этом году платят её в три раза быстрее остальных заемщиков в этом сегменте. А получатели льготной ипотеки, напротив, не стремятся к быстрому погашению кредита: дополнительные платежи в этом году вносит лишь каждый пятый, а доля полностью закрывших кредит, как и годом ранее, близка к нулю.