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​Тюменская область продемонстрировала инновационный подход к развитию туризма на форуме «Путешествуй»

Тюменская область поделилась опытом на выставке-форуме «Путешествуй»

​Тюменская область продемонстрировала инновационный подход к развитию туризма на форуме «Путешествуй»
t.me/operativnyishtabtyumen

На выставке-форуме «Путешествуй» в Москве Тюменская область поделилась опытом в создании привлекательных туристических направлений, представив региональный подход к развитию этой сферы. Глава департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова приняла участие в экспертной дискуссии, посвященной крупным инвестпроектам в индустрии туризма и гостеприимства. Обсуждение прошло в контексте реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В центре обсуждения оказались вопросы привлечения финансирования, доступных мер поддержки для бизнеса и перспектив развития малых и средних туристических предприятий. Кроме того, эксперты уделили внимание подготовке квалифицированных кадров, необходимых для успешной работы новых курортов, и обмену лучшими практиками в реализации крупных туристических проектов по всей стране.

Мария Трофимова представила уникальную стратегию Тюменской области, в основе которой лежит кластерная модель развития туристических зон. Эта модель предусматривает создание взаимосвязанных туристических объектов и инфраструктуры, объединенных общей концепцией и целью. В качестве примеров были приведены туристско-рекреационный кластер в Тюмени и комплексный мастер-план развития туристического потенциала Тобольска.

– Вокруг нашего региона все еще сохраняется устойчивость к стереотипам. Но на деле, несмотря на ограничения и вызовы, туризм активно развивается. Прежде всего благодаря стимулам со стороны государства и предпринимательского сообщества. Мы определили два приоритета. Первый – мощное историческое наследие Сибири. Второй – природный ресурс, древнее Западно-Сибирское море, законсервированное в недрах, – отметила Мария Трофимова.


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Сегодня в 22:13, просмотров: 95, комментариев: 0
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