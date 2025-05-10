В Тюменской области усилили защиту лесов от пожаров

В Тюменской области активно ведутся масштабные работы по защите лесов от пожаров. Уже проложено более 1500 километров новых противопожарных минеральных полос и расчищено свыше 1100 км. Эти превентивные меры – важный шаг в обеспечении безопасности лесных массивов региона и сохранении уникальной природы.

Департамент лесного комплекса Тюменской области сообщает, что в планах на этот год – создание и прочистка более 20 тысяч километров минерализованных полос, а также строительство и реконструкция 122,5 километра лесных дорог. Эти усилия направлены на оперативное реагирование на возможные возгорания и эффективное предотвращение распространения огня.

По данным региональной диспетчерской службы на утро 10 мая, в лесах Тюменской области не зафиксировано ни одного действующего пожара.

С 5 апреля в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям напоминают о строгой необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и призывают к бдительности и ответственности в лесах и на прилегающих территориях. Действует запрет на разведение костров и сжигание сухой травы, так как это может стать причиной быстрого распространения огня.

– Уважаемые земляки! Берегите природу! Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах! Разведение костров и сжигание сухой травы категорически запрещено – это может стать причиной масштабного пожара и нанести непоправимый ущерб окружающей среде. Если вы заметили признаки лесного пожара, немедленно сообщите об этом по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или по номеру экстренной службы 112, – призвали представители департамента лесного комплекса.