Кабмин утвердил список песен о Великой Отечественной войне для публичных мероприятий

Правительство России утвердило список музыкальных произведений о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, которые можно безвозмездно использовать при проведении памятных и праздничных мероприятий – в перечень вошло 52 песни и марш «Прощание славянки». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

«В перечне – самые популярные и широко известные песни о войне: «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие. Их можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны», – передают в источнике.

Подписанное распоряжение входит в число мер по исполнению новых положений федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Согласно этим нормам, правительство должно сформировать открытый список музыкальных произведений, обнародованных до 26 декабря 1991 года и посвященных героизму народа в годы войны.