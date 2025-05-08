Из Тюмени стартовал круизный поезд «Жемчужина Кавказа»

С железнодорожного вокзала Тюмени отправился в десятидневное путешествие по Северному Кавказу круизный поезд «Жемчужина Кавказа». Более 130 пассажиров, включая значительную долю жителей Тюменской области, отправились в поездку протяженностью 5 000 километров с остановками в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте.

– «Жемчужина Кавказа» – уникальный туристский проект, который уже второй год подряд стартует из Тюмени. Это редкая возможность для жителей региона отправиться в полноценное путешествие по самым живописным городам Северного Кавказа – не из столицы, а прямо с тюменского перрона. Мы видим устойчивый рост интереса: доля тюменских туристов в текущем году составила порядка 30% от общего числа отправившихся в круиз. По пути присоединятся туристы из Екатеринбурга, Челябинска и Самары, — отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Для комфортного путешествия в составе поезда предусмотрены вагон-душ, вагон-бар и вагон-ресторан, где подаются завтраки и обеды после экскурсий. Всего в составе 11 вагонов, включая вагоны люкс, купейные и СВ обновленного формата, удобные для семей с детьми.

«Жемчужина Кавказа» является флагманским туристическим проектом АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и появился благодаря сотрудничеству компании и правительства Тюменской области.

Другим важным проектом для региона является круиз «В Сибирь», курсирующий из Москвы через города Урала в Сибирь и знакомящий путешественников с Тюменью и Тобольском. В 2024 году проект получил Гран-при XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что регион готовится к активному летнему туристическому сезону 2025 года, ставя перед собой амбициозную цель – принять свыше миллиона путешественников.