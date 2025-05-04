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Формальдегид, плесень и пыль: ученый предупредил, что новостройки могут ослаблять иммунитет

Ученый рассказал, как современные стройматериалы влияют на иммунную систему

Формальдегид, плесень и пыль: ученый предупредил, что новостройки могут ослаблять иммунитет
Фото: ru.freepik.com

Современные строительные и отделочные материалы, используемые в российских новостройках, могут негативно сказываться на здоровье жильцов. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Многие из этих материалов содержат летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензол, толуол и ксилол, которые испаряются в воздух в течение нескольких месяцев после окончания ремонта. Эти соединения раздражают слизистые дыхательных путей, снижают местный иммунитет и делают организм более уязвимым к вирусам и бактериям. Кроме того, некоторые из них обладают кумулятивным эффектом, постепенно накапливаясь в тканях и нарушая работу иммунной системы», – пояснил ученый.

Помимо химии, угрозой может стать повышенная влажность. Не до конца просохшие стены, плиточный клей и штукатурка способствуют росту плесени, споры которой могут вызывать аллергию и респираторные заболевания. Некоторые виды грибков (например, Aspergillus и Stachybotrys) выделяют токсины, угнетающие иммунную систему.

Дорохов также упомянул, что минеральная вата и пенополистирол при неправильной установке могут выделять пыль и стирол, а содержащиеся в стройматериалах антипирены – вредные бромированные соединения. Они способны влиять на работу эндокринной системы, что также сказывается на иммунитете.

Даже пластиковые окна и двери из ПВХ могут быть источником вреда – они выделяют фталаты, подавляющие активность Т-лимфоцитов. Аналогичным действием обладают синтетические ковры и ламинат с клеями на основе формальдегидных смол.

Ученый советует использовать натуральные или сертифицированные низкоэмиссионные материалы, тщательно проветривать помещение после ремонта, установить воздухоочистители с HEPA- и угольными фильтрами, а также контролировать влажность и проверять жилье на наличие плесени.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 44, комментариев: 0
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