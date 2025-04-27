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​Эксперт рассказал, как законно увеличить пенсию в России

Россиянам рассказали, что при выходе на пенсию через десять лет выплаты могут вырасти вдвое

​Эксперт рассказал, как законно увеличить пенсию в России
Фото: ru.freepik.com

Выйти на пенсию позже установленного срока или принять участие в программе долгосрочных сбережений – такие способы увеличить пенсию назвал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

По его словам, если оформить пенсию через пять лет после достижения пенсионного возраста, фиксированная выплата вырастет в 1,36 раза, а количество начисляемых баллов – в 1,45 раза. Если отложить выход на пенсию на десять лет, выплаты увеличатся более чем вдвое.

Еще один способ повысить будущую пенсию – участие в программе долгосрочных сбережений.

«Во-первых, государство софинансирует эту программу. Оно готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана. Во-вторых, государство страхует внесенные гражданами средства. В-третьих, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», – объяснил специалист.

Виноградов также напомнил, что граждане могут докупить недостающие стаж или баллы для назначения страховой пенсии. Минимальный взнос за один балл с 2025 года составит около 59 тысяч рублей, исходя из нового размера МРОТ.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 103, комментариев: 0
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