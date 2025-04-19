Большинство читателей siapress.ru считают измены неприемлемыми

74% россиян уверены, что в их окружении происходят измены. Это резкий рост по сравнению с 55-60% в 2007 и 2023 годах. Только 13% считают неверность редкой или вовсе отсутствующей в их близком кругу. Более того, 39% опрошенных полагают, что люди стали изменять чаще, и только 9% – что реже. Об этом следует из результатов опроса ВЦИОМ.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать их отношение к изменам.

В настоящий момент на сайте проголосовали 78 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство опрошенных (69,2%) заявили, что считают измену недопустимой и сами никогда не изменяли. 5,1% читателей тоже признали это неприемлемым, но добавили, что изменяют и страдают от этого. 15,4% проголосовавших считают, что измена допустима, если ее хорошо скрывать. А 10,3% респондентов допускают измену, если это согласовано с партнером.

Аналогичный опрос в телеграм-канале siapress.ru показал похожие результаты.

Из 41 участника опроса 80% отметили, что не изменяли и считают неверность неприемлемой. 5% читателей признались, что изменяют и жалеют об этом. 10% считают измену возможной, если этот вопрос заранее обговорен с партнером. Еще 5% полагают, что измена допустима, если ее удается скрыть.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы участвовать в опросах и следить за актуальными новостями.