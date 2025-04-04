Современный рефрактометр повысит качество диагностики зрения в Областной больнице №11

В Областной больнице №11 появилось новое современное оборудование – автоматический рефрактометр. Приобретение стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Устройство было введено в эксплуатацию в феврале 2025 года и уже успело оказать помощь 62 пациентам.

Современный прибор позволяет врачам быстро и точно диагностировать нарушения рефракции глаза. С его помощью специалисты могут эффективно выявлять такие распространенные проблемы как близорукость, дальнозоркость и астигматизм, что значительно повышает шансы на успешное лечение и улучшение прогноза для каждого пациента.

– Для нас получение современного оборудования — это важный этап в развитии учреждения. Новый рефрактометр значительно упрощает работу врачей-офтальмологов и делает процесс диагностики более удобным и комфортным для наших пациентов, – подчеркнул главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

Рефрактометр установлен в кабинете врача-офтальмолога в Омутинской районной больнице.