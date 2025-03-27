Западные компании смогут вернуться в Россию, но не все

Западные компании смогут вернуться на российский рынок, но при соблюдении ряда условий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2024 год в Госдуме, передает РБК.

«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», – сообщил премьер.

Также смогут вернуться компании, которые ушли с российского рынка под давлением своих правительств, но при этом сохранили рабочие места, технологии и возможность возвращения. Приветствоваться будет и те, кто обладает уникальными компетенциями, но с условием соблюдения требований по локализации и инвестициям.

Мишустин подчеркнул, что Россия и дальше будет принимать протекционистские меры в интересах отечественного бизнеса.