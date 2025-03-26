В Тюменской области увеличена сумма поддержки для газификации домов льготных категорий граждан

Более 370 миллионов рублей выделено на газификацию домов льготной категории граждан в Тюменской области. Средства заложены в бюджете региона на 2025 год. Сумма поддержки увеличена на 15 процентов, сообщили в информационном центре правительства региона.

Господдержкой смогут воспользоваться не менее 2 372 жителей частных домов, которые относятся к 49 льготным категориям, в том числе участники СВО и многодетные семьи. Газовые сети до границ участка доводят бесплатно.

Субсидия в размере 156 000 рублей выделяется на прокладку сетей внутри дома, закупку котла, плиты и комплектующих. При заключении комплексного договора с газораспределительной организацией эти средства можно получить авансом. Для оформления субсидии граждане должны обратиться в органы местного самоуправления.

Ознакомиться с перечнем льготных категорий граждан можно здесь, портал единого оператора газификации РФ — по ссылке.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор в июле 2024 года подписал постановление, которое расширило список категорий населения, имеющих право на получение социальной поддержки на внутридомовую газификацию, а также увеличило сумму поддержки.