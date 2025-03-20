Тюменской молодежи предоставят дополнительные инструменты для реализации инициатив

В Тюменской области появится комитет, курирующий развитие молодежной политики. Решение о создании нового органа власти было принято в правительстве региона по поручению президента России Владимира Путина. Вопрос о создании подобного органа был поднят депутатами Тюменской областной Думы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что соответствующий нормативно-правовой акт сейчас проходит согласование.

– В России патриотическому воспитанию уделяется максимум внимания. Молодежь – наше будущее. По поручению президента Владимира Путина ведется работа по созданию в регионах органов власти по работе с молодым поколением. Соответствующий вопрос подняли депутаты Тюменской областной Думы. Мы в Правительстве региона решили создать комитет, курирующий развитие молодежной политики. Соответствующий нормативно-правовой акт сейчас проходит согласование, – сообщил глава региона в личном телеграм-канале.

Депутаты также приняли поправки в региональный закон по молодежной политике. Создание отдельного органа управления и внесение изменений в законодательство станут дополнительным инструментом для реализации молодежью своих проектов и инициатив. Александр Моор подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности комитета станет патриотическое воспитание, которым могут заниматься участники и ветераны специальной военной операции.