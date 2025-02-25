Росстандарт утвердил новые дорожные новые знаки и правила их применения

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ Р 52289-2019, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Поправки официально одобрены и начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает «Коммерсантъ».

Основные изменения в знаках:

Табличка, определяющая период действия знака, теперь указывает конкретные месяцы (например, «сентябрь-апрель») вместо привычных часов и дней недели.

Появился вертикальный вариант знака «Стоп-линия».

Введена новая табличка «Глухие», предупреждающая о пешеходах с нарушениями слуха.

Разрешено объединять несколько знаков на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» (туча с осадками) теперь может соседствовать со снежинкой, а знак «Рекомендуемое ограничение скорости» – размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность».

ГОСТ разрабатывался три года с участием специалистов Центра организации дорожного движения Москвы. В ЦОДД отметили, что новые стандарты помогут сократить «визуальный шум» на дорогах, так как большое количество знаков отвлекает водителей. В Москве из-за новых правил планируют демонтировать более 55 тысяч знаков из имеющихся 900 тысяч.