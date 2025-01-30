На борту упавшего в США самолета были российские спортсмены

В ночь с 29 на 30 января в Вашингтоне упал самолет, на борту которого были российские фигуристы. Среди пострадавших ‒ бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«На борту разбившегося самолета находилась экс-россиянка, тренер по фигурному катанию Инна Волянская», ‒ сказал собеседник агентства.

По данным издания, в самолете находились и чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», ‒ указали в сообщении.

Всего на борту американского пассажирского самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. После столкновения с вертолетом Сухопутных войск США, лайнер упал в реку Потомак.

«По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки», ‒ добавил ТАСС.

На борту военного вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих, которые выполняли тренировочный полет, сообщил телеканал CNN.