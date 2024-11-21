В Тюмени строят большую транспортную развязку на Московском тракте

Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На форуме «Транспорт России» проектный офис Тюменской области отмечен дипломом за высокие показатели качества реализации нацпроекта. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

В 2024 году уже отремонтировано 169 объектов дорожной инфраструктуры. Усовершенствование дорожной инфраструктуры в регионе продолжается – на Московском тракте в Тюмени идёт строительство транспортной развязки.

В районе д. Дударева возводят надземный переход – выполнено погружение свай, залит ростверк, идёт устройство фундаментов для входных групп. При строительстве транспортной развязки будут возведены две надземных пешеходных перехода, которые свяжут четыре остановочных комплекса. Ещё две остановки построят на ул. Уездной и ул. С. Джанбровского.

Также планируется простроить путепровод по ул. С. Джанбровского и 2 съезда, соединить развязку с ул. Уездной, организовать сеть пешеходных и велодорожек. Полностью транспортная развязка будет готова к концу 2026 года.

Новая развязка значительно облегчит движение жителей застраиваемых микрорайонов, отмечают в ГУС ТО.