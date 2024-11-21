В Тюмени строят большую транспортную развязку на Московском тракте

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=4Gq+cDqJtBuX7MKqV1ThO6fr+n5G+sgXkhUfzipQ9xmwiyGe7Ajee8+Vl3DtZ06QKCh1ZCcG/wmm/44jhHo+j7v/FenF0UB7a9iwWlRHJ7DH9ys+1gBI6bIqj5ZwYXMn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=4Gq+cDqJtBuX7MKqV1ThO6fr+n5G+sgXkhUfzipQ9xmwiyGe7Ajee8+Vl3DtZ06QKCh1ZCcG/wmm/44jhHo+j7v/FenF0UB7a9iwWlRHJ7DH9ys+1gBI6bIqj5ZwYXMn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=N9Fm4M5E9nnXhcPcTG6gHsQ3RDwIkMOu9QkWBopYh0+CA53euf1zEg+0jVE4pwhFQkEZoM9OlowGMwY6hn3LK5od4bClO4oj1xp5H4Gckki7wecTvFUmd8Rnae1cwehY"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=N9Fm4M5E9nnXhcPcTG6gHsQ3RDwIkMOu9QkWBopYh0+CA53euf1zEg+0jVE4pwhFQkEZoM9OlowGMwY6hn3LK5od4bClO4oj1xp5H4Gckki7wecTvFUmd8Rnae1cwehY"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=N9Fm4M5E9nnXhcPcTG6gHsQ3RDwIkMOu9QkWBopYh0+CA53euf1zEg+0jVE4pwhFQkEZoM9OlowGMwY6hn3LK5od4bClO4oj1xp5H4Gckki7wecTvFUmd8Rnae1cwehY"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=N9Fm4M5E9nnXhcPcTG6gHsQ3RDwIkMOu9QkWBopYh0+CA53euf1zEg+0jVE4pwhFQkEZoM9OlowGMwY6hn3LK5od4bClO4oj1xp5H4Gckki7wecTvFUmd8Rnae1cwehY"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=4Gq+cDqJtBuX7MKqV1ThO6fr+n5G+sgXkhUfzipQ9xmwiyGe7Ajee8+Vl3DtZ06QKCh1ZCcG/wmm/44jhHo+j7v/FenF0UB7a9iwWlRHJ7DH9ys+1gBI6bIqj5ZwYXMn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=4Gq+cDqJtBuX7MKqV1ThO6fr+n5G+sgXkhUfzipQ9xmwiyGe7Ajee8+Vl3DtZ06QKCh1ZCcG/wmm/44jhHo+j7v/FenF0UB7a9iwWlRHJ7DH9ys+1gBI6bIqj5ZwYXMn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  100,6798   EUR  106,0762  

Новости

  • ​Тюменскую область посетили деловые партнеры из Китая

    ​Тюменскую область посетили деловые партнеры из Китая

    Сегодня в 20:36
    76 0
  • Александр Моор: Тюменский АПК – современный и конкурентоспособный

    Александр Моор: Тюменский АПК – современный и конкурентоспособный

    Сегодня в 20:33
    70 0
  • ​Тюменская область признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

    ​Тюменская область признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

    Сегодня в 20:29
    83 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=M/dObyoiwhrJB89g5NBlasOgtnRO5VjIEzGjYSocETVLgnL0LqDWKQt6Tz9I8qaGBNGu+yktBS3l/o5MuRmY1nUq2zuOUADYaPxxSB6ZsO0gemHwR51Ef0o1XNjQHnQa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=M/dObyoiwhrJB89g5NBlasOgtnRO5VjIEzGjYSocETVLgnL0LqDWKQt6Tz9I8qaGBNGu+yktBS3l/o5MuRmY1nUq2zuOUADYaPxxSB6ZsO0gemHwR51Ef0o1XNjQHnQa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=M/dObyoiwhrJB89g5NBlasOgtnRO5VjIEzGjYSocETVLgnL0LqDWKQt6Tz9I8qaGBNGu+yktBS3l/o5MuRmY1nUq2zuOUADYaPxxSB6ZsO0gemHwR51Ef0o1XNjQHnQa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=M/dObyoiwhrJB89g5NBlasOgtnRO5VjIEzGjYSocETVLgnL0LqDWKQt6Tz9I8qaGBNGu+yktBS3l/o5MuRmY1nUq2zuOUADYaPxxSB6ZsO0gemHwR51Ef0o1XNjQHnQa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=M/dObyoiwhrJB89g5NBlasOgtnRO5VjIEzGjYSocETVLgnL0LqDWKQt6Tz9I8qaGBNGu+yktBS3l/o5MuRmY1nUq2zuOUADYaPxxSB6ZsO0gemHwR51Ef0o1XNjQHnQa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=M/dObyoiwhrJB89g5NBlasOgtnRO5VjIEzGjYSocETVLgnL0LqDWKQt6Tz9I8qaGBNGu+yktBS3l/o5MuRmY1nUq2zuOUADYaPxxSB6ZsO0gemHwR51Ef0o1XNjQHnQa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#370 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#371 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
  • ​В Тюменской области создадут медико-фармацевтический кластер

    ​В Тюменской области создадут медико-фармацевтический кластер

    Сегодня в 20:23
    89 0
  • ​Александр Моор подвел итоги работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

    ​Александр Моор подвел итоги работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

    Сегодня в 20:19
    95 0
  • ​300-летие тюменского ковра отметят фестивалем

    ​300-летие тюменского ковра отметят фестивалем

    Сегодня в 20:15
    94 0
  • В Югре появится интеллектуальная транспортная система

    В Югре появится интеллектуальная транспортная система

    Сегодня в 17:27
    190 0
  • Россиянин стал учеником гадалки и обманул ее на два миллиона рублей

    Россиянин стал учеником гадалки и обманул ее на два миллиона рублей

    Сегодня в 16:51
    205 0
  • 80% меда в России оказалось подделкой

    80% меда в России оказалось подделкой

    Сегодня в 16:12
    218 0
  • На автобусном маршруте №18 в Сургуте заменят перевозчика

    На автобусном маршруте №18 в Сургуте заменят перевозчика

    Сегодня в 15:32
    332 0
  • ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом

    ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом

    Сегодня в 14:41
    403 0
  • ​Шесть лет и три миллиарда: в Думе Сургута обсудили, как отремонтировать все школы

    ​Шесть лет и три миллиарда: в Думе Сургута обсудили, как отремонтировать все школы

    Сегодня в 14:12
    245 0
  • ​«Управление теплоснабжения» отчиталось о работах по благоустройству

    ​«Управление теплоснабжения» отчиталось о работах по благоустройству

    Сегодня в 13:37
    257 0
Больше новостей
Вы в заграничной Европе были?

Да, недавно 18.7%

Да, в прошлом году 3.7%

Да, давно 44.9%

Нет 32.7%

Всего голосов: 107

Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская область признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Тюмени строят большую транспортную развязку на Московском тракте

​Тюменская область признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
ГУСТО

Тюменская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На форуме «Транспорт России» проектный офис Тюменской области отмечен дипломом за высокие показатели качества реализации нацпроекта. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

В 2024 году уже отремонтировано 169 объектов дорожной инфраструктуры. Усовершенствование дорожной инфраструктуры в регионе продолжается – на Московском тракте в Тюмени идёт строительство транспортной развязки.

В районе д. Дударева возводят надземный переход – выполнено погружение свай, залит ростверк, идёт устройство фундаментов для входных групп. При строительстве транспортной развязки будут возведены две надземных пешеходных перехода, которые свяжут четыре остановочных комплекса. Ещё две остановки построят на ул. Уездной и ул. С. Джанбровского.

Также планируется простроить путепровод по ул. С. Джанбровского и 2 съезда, соединить развязку с ул. Уездной, организовать сеть пешеходных и велодорожек. Полностью транспортная развязка будет готова к концу 2026 года.

Новая развязка значительно облегчит движение жителей застраиваемых микрорайонов, отмечают в ГУС ТО.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:29, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Похолодание будет недолгим: в ХМАО прогнозируют теплую зиму 434
  2. ​Марат Хуснуллин наградил Руслана Кухарука за достижения Югры в сфере дорожного строительства 424
  3. ​Тюменская область представила свой опыт по взаимодействию с китайскими компаниями на форуме «РОСТКИ» 409
  4. ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом 403
  5. ​Александр Моор рассказал о проекте бюджета Тюменской области на следующий год 398
  6. ​Социальные объекты Тобольска посетил полпред 382
  7. ​Тюменская область представила мастер-план «Тюмень – Врата Сибири» 375
  8. ​В Тюменской области стартовал марафон добрых дел 370
  9. ​Тюменский социальный проект «Летать легко» помогает особенным спортсменам 356
  10. ​В Сургуте водитель отвлекся и врезался в столб 349
  1. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3017
  2. ​И не просите! 1863
  3. Вирус коксаки и микоплазменная пневмония — что важно знать родителям 1860
  4. Был бы мэр, а статья найдётся 1782
  5. Депутат Владимир Болотов: об управлении Сургутом, цифровизации и проблемах местного самоуправления 1676
  6. ​Годы партийного лидерства 1536
  7. ​Сургут глазами жителей: что предлагают горожане вместо официального генплана 1418
  8. ​СМИ: в ТРЦ «Аура» в Сургуте задержали целый автобус мигрантов 1268
  9. ​В Сургуте осталось снести 25 аварийных домов и расселить 19 семей 1246
  10. ​Слухи вокруг СурГУ: информация об отказе студентам в молельной комнате ‒ фейк 1212
  1. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6097
  2. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6073
  3. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 4856
  4. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 4425
  5. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3414
  6. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 3285
  7. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3017
  8. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 2903
  9. ​Малые архитектурные интересности, промышленный туризм и новая жизнь хрущевок – урбанистические ноу-хау для Сургута 2803
  10. ​Жертвами пожара в СОТ «Прибрежный-3» Сургута стали четыре человека, в том числе два ребенка 2605

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика