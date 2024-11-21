Фестиваль тюменского ковра состоится 7 декабря

Фестиваль тюменского ковра пройдет в областной столице на улице Дзержинского 7 декабря. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

В этом году отмечается 300-летие тюменского ковра. В юбилейный год состоялось множество событий, связанных с историей местной достопримечательности: встречи с хранителями народного промысла, экскурсии на фабрики, создание визуальных ковровых решений в городской среде, ярмарки и презентации.

Гостей фестиваля тюменского ковра ожидает театрализованное путешествие, где на каждой «исторической» остановке они смогут оказаться в разных эпохах. Здесь будут работать ковровые фотозоны, выставки уникальных изделий, пройдут театрализованные экскурсии, которые познакомят слушателей с историей тюменского ковроткачества. Организаторы приглашают увидеть «Чудо рождения ковра», послушать народные коллективы, потанцевать и поводить хороводы, угоститься горячим чаем от тюменских купчих и посмотреть на настоящие тюменские ковры.

«Сибирский фестиваль тюменского ковра – это особенный праздник, который даст горожанам уникальную возможность изучить связь прошлого и настоящего через народные промыслы и творческий процесс», – отмечает генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.