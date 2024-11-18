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В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю для многодетных родителей

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных
Фото: ru.freepik.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой о введении четырехдневной рабочей недели для одного из родителей в многодетной семье. Предложение направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, сообщают РИА Новости.

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», – заявил депутат.

Чернышов добавил, что можно рассмотреть увеличение продолжительности рабочего дня до девяти часов, но только с согласия работодателя.

Он также предложил провести годовой эксперимент в одном или нескольких регионах России, чтобы оценить эффективность такого подхода.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 38, комментариев: 0
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