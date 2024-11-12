В Тюменской области прошел региональный конкурс Семейных МФЦ

В Тюменской области прошел региональный конкурс Семейных многофункциональных центров в муниципальных образованиях. Семейные МФЦ в регионе открываются в рамках Года семьи на базе комплексных центров социального обслуживания и работают по принципу «одного окна». В них жители области оперативно и в комфортной обстановке получают разные виды услуг – правовую и психологическую помощь, консультации по мерам социальной поддержки и пр.

Департамент социального развития Тюменской области подвел итоги конкурса многофункциональных центров. Награждение победителей состоялось в Региональном центре «Семья». Семейный МФЦ Сорокинского района занял первое место. Второе разделили центры Ялуторовского и Юргинского районов. На третьем месте Семейные МФЦ Нижнетавдинского и Казанского районов.

Инга Тигеева,начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области,отмечает: «Тюменская область — единственный регион, который инициировал подобный конкурс. Уже 11 муниципальных образований вдохновились идеей открыть у себя такие полезные для людей пространства, как Семейные МФЦ. Это создаёт новые возможности для жителей региона и улучшает доступ к государственным услугам».