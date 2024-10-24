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​Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 октября? // АФИША
Фото: Культурный центр «Порт»

26 октября

Немой экспериментальный кинофильм «Шестая часть мира»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

У сургутян появился уникальный шанс посмотреть советский немой фильм 1926 года режиссера Дзиги Вертова. Это масштабная поэма о культурном и экономическом разнообразии Советского Союза, призывающая к единству в строительстве нового общества. Кино-рекорд своего времени по масштабу и разнообразию мест съемок, количеству героев, представителей различных национальных сообществ и классовых принадлежностей, по числу задействованных участников съемочной группы.

Живое музыкальное сопровождение сургутского дуэта «Очки здоровья» создадут экспериментальный саундтрек, который станет ярким акцентом и идеально дополнит эту необычную киноленту.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Программа «12 мюзиклов, которые потрясли Мир!»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Это 12 мюзиклов, которые вы не можете пропустить! В этом году для сургутян подготовили хиты легендарных мировых мюзиклов: «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Чикаго», «Кошки», «Бал Вампиров», «Кабаре», «Скрипач на крыше» и многих других. Каждый мюзикл – это уникальное зрелище, которое запомнится вам надолго.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета от 2 600 рублей. 12+

Вечеринка в стиле уличного искусства

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Горожан приглашают на STREET ART EVENT − вечеринку в стиле уличного искусства, где вас будут ждать: выставка работ сургутских стрит-арт художников, сеты культовых диджеев и творческий спот школы граффити «ГАРАЖИ». Можно будет не только посмотреть работы других, но и попробовать самому влиться в творчество.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билетов до мероприятия − 250 рублей, на входе − 400 рублей. 16+

Заседание клуба «Постскриптум». «Суханов: Начало»

Место проведения: городская библиотека №3 им. П.А. Суханова, улица Дзержинского, 10. Время: 16:00.

«Постскриптум» – литературный клуб, вдохновленный творчеством сургутского поэта Петра Суханова. Ждут пытливых читателей, смелых творцов и увлеченных литераторов, чтобы поговорить о Суханове и не только. Если вы пишите стихи или прозу, захватите с собой свои ранние произведения!

Вход свободный. 12+

27 октября

Концерт Сергея Трофимова

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

На сцене большого зала Сургутской филармонии состоится концерт Заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Его секрет успеха в умении поделиться своей энергетикой, донести чувства, заставить зрителя все два часа концерта радоваться и сопереживать автору, подпевать и хлопать в ладоши, и даже без устали танцевать в совсем не предназначенных для этого проходах концертных залов.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билетов от 2 400 рублей. 6+

Психологический лекторий: «Отношения на грани развода…»

Место проведения: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

Ведущий клуба – директор АНО «Центр медиации Сургута и Сургутского района», психолог-консультант Любовь Перлова расскажет, каким образом семейная медиация помогает в урегулировании споров и конфликтов между супругами с целью сохранения брака.

Также участникам предложат специально подобранные к встрече книги и журналы, в которых не только описываются сценарии развития конфликтов, возможные «семейные» кризисы, но и предлагаются пути их преодоления.

Вход свободный. 16+


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24 октября в 17:44, просмотров: 830, комментариев: 0
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