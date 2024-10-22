Тюменский нефтегазовый кластер едет в Новый Уренгой

Члены ассоциации «Нефтегазовый кластер» Тюменской области примут участие в выездном мероприятии «Новые форматы сотрудничества в арктических регионах». В рамках поездки они смогут увидеть, как организован технологический процесс на действующем промысле и установить контакты с профильными техническими специалистами. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Программу поездки в Новый Уренгой на 5 – 8 ноября разработало Инвестиционное агентство региона. Участники посетят арктическое месторождение, где им проведут экскурсии на кустовую площадку и производственные объекты, представят услуги и технологии. Они также ознакомятся с технологическим оборудованием и узнают о новых цифровых решениях.

«В условиях текущей политической и экономической ситуации важным направлением деятельности является выстраивание кооперации между предприятиями, в том числе нефтегазового сектора. Одним из ключевых вопросов при этом остается решение технологических задач, связанных с импортозамещением критической номенклатуры. Подобные мероприятия позволяют более эффективно выстраивать кооперационные цепочки, а также коммуникацию с индустриальными партнерами и заказчиками», – отмечает директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Анатолий Картухин.