В МВД предупреждает о рассылке вирусов под видом фотографий через Telegram

Мошенники придумали новый способ рассылать вирусы. Они начали рассылать исполняемые apk-файлы для системы Android под названием «Фото». Для большей убедительности аферисты спрашивают, действительно ли пользователь на нем изображен.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!» − сообщили в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

В МВД также показали скриншот переписки, на котором мошенник использует эту схему.

Ранее в Telegram расширили список жалоб на контент. Теперь появились категории «терроризм», «не нравится», «не нарушает закон, но надо удалить».