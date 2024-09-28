В Тюмени обсудили трудовое воспитание подрастающего поколения

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании областного координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Главной темой для обсуждения на встрече стало трудовое воспитание подрастающего поколения.

Как заявил глава региона, одна из ключевых задач органов власти и общественности – чтобы Тюменская область оставалась местом силы и притяжения для молодых людей. «Правительство Тюменской области создает возможности для самореализации молодежи», – подчеркнул губернатор.

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» Наталья Ахлюстина привела данные проведенного опроса, по нему более 20 процентов школьников-старшеклассников и более 70 процентов студентов подрабатывают. «Наша задача здесь – показать широкий спектр выбора востребованных в обществе профессий. Для этого мы, например, организуем общение школьников с успешными предпринимателями. За лето 2024 года прошло 16 таких встреч», – отметила она.

Более 30 школьников из Омутинского, Исетского, Заводоуковского, Тобольского, Ялуторовского районов, Тюмени, Тобольска и Ялуторовска получили возможность представить собственные бизнес-проекты на площадке «Движения первых», которая работала на XII Международном бизнес-форуме СУП 2024 в Тюмени.

Александр Моор предложил обратить особое внимание на бизнес-идеи юных предпринимателей и выразил уверенность в том, что их удастся реализовать. Помощь в реализации всех талантов нашей молодежи – одна из главных задач «Движения первых», убежден губернатор.