В Москве напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение в колонии

Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение в колонии. Информация об этом указана в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», ‒ указано в материалах дела.

Кроме того, в документах написали, что обвиняемые «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», совершив дело в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».

Ранее мы писали о том, что компания Wildberries сообщила о незаконном проникновении в офис в Москве.