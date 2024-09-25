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​Напавшие на офис Wildberries могут получить пожизненное заключение

В Москве напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение в колонии

​Напавшие на офис Wildberries могут получить пожизненное заключение
Фото: РИА Новости

Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение в колонии. Информация об этом указана в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», ‒ указано в материалах дела.

Кроме того, в документах написали, что обвиняемые «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка», совершив дело в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».

Ранее мы писали о том, что компания Wildberries сообщила о незаконном проникновении в офис в Москве.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 104, комментариев: 0
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