НКО Тюменской области борются за президентский грант

В Тюменской области Президентским фондом культурных инициатив по итогам заявочной кампании первого конкурса 2025 года зарегистрировано 188 заявок. Заявочная кампания было завершена 10 сентября. На данный момент поданные заявки уже прошли валидацию – юридическую проверку на соответствие положению конкурса.

Как отмечают в департаменте культуры Тюменской области, самое большое количество заявок поступило от организаций из Тюмени – 74 заявки. Из Ишима принято 55 заявок, из Тюменского района – 9 заявок, из Тобольска – 7 заявок и из Заводоуковского городского округа – 6 заявок.

Некоммерческие организации остаются наиболее активными участниками конкурса – от них поступило 98 заявок. На втором месте – муниципальные учреждения, которые подали 55 заявок, из них 33 проекта от учреждений культуры и 11 проектов из детских школ искусств. На третьем месте по активности коммерческие организации и предприниматели – 35 заявок.

Итоги первого конкурса ПФКИ 2025 года будут подведены не позднее 20 декабря, сообщает региональный департамент культуры.

Отметим, что по результатам 12 завершенных конкурсов Президентский фонд культурных инициатив поддержал 161 проект из Тюменской области. Общая сумма выделенных средств составила более 218,7 млн. рублей.