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​Пожилых тюменцев ожидает месяц активных мероприятий

В Тюменской области проходит акция «Пусть осень жизни будет золотой»

​Пожилых тюменцев ожидает месяц активных мероприятий
vk.com/dsr72

В Тюменской области проходит акция «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченная к Международному дню пожилых людей. Тюменцев 55+ в сентябре-октябре ожидает пора активного времяпрепровождения и интересных мероприятий, сообщают в региональном департаменте соцразвития.

Организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу для пожилых людей. 28 сентября активных и спортивных тюменцев ждут в экопарке «Затюменский» на физкультурно-оздоровительном мероприятии по скандинавской ходьбе «Всероссийский день ходьбы».

Центральным мероприятием акции станет областной форум «На 55 с плюсом!» Он состоится 1 октября с 15:00 до 18:00 на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Событие пройдет под девизом «От традиций к трендам». Прийти на данное мероприятие приглашают старшее поколение вместе с детьми и внуками.

Тюменские театры приглашают пожилых людей на льготные спектакли. В Тобольском драматическом театре 1 октября состоится спектакль «Когда наступит вечер». Тюменский Драматический театр 2 октября покажет льготный спектакль «Стасик, играй!». А 5 октября Тюменский театр кукол приглашает пенсионеров вместе с внуками на спектакль «Гадкий утенок».

Клиентские службы Социального фонда по Тюменской области до 18 октября ждут старшее поколение в «Школах молодого пенсионера».

Эти и многие другие мероприятия акции «Пусть осень жизни будет золотой» помогут привлечь внимание к потребностям людей «серебряного» возраста, станут выражением признания и уважения, будут способствовать объединению поколений, а также популяризации идеи активного долголетия.


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Сегодня в 18:23, просмотров: 127, комментариев: 0
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