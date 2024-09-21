Священник Лукьянов призвал исключить из школьных учебников теорию Дарвина

В России из школьных программ предложили исключить теорию Дарвина, так как она может ввести в заблуждение. С этой инициативой выступил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщают РИА Новости.

Ранее с такой идеей к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову обратился бывший председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Он считает, что теория Чарльза Дарвина ошибочна и противоречит религии и воспитанию.

«Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя Правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей. – Прим. ред.) в заблуждение», – сказал Лукьянов.

Он обратил внимание на нравственный аспект теории Дарвина.

«Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная», – добавил Федор Лукьянов.

По словам главы комиссии РПЦ, теория не объясняет возникновение жизни, не дает ответ на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, а также не учитывает генетическую деградацию, свойственную сложным системам.