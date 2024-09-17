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​Тюменская область поделилась опытом внедрения Интеллектуальной транспортной системы

Тюменские эксперты выступили на Международном форуме Kazan Digital Week – 2024

​Тюменская область поделилась опытом внедрения Интеллектуальной транспортной системы
Фото: vk.com/tmninvest

Опыт Тюменской области по внедрению Интеллектуальной транспортной системы представили в Казани на Международном форуме Kazan Digital Week – 2024. На заседании федеральной рабочей группы изучали опыт по внедрению ИТС на дорожной сети субъектов РФ.

Интеллектуальная транспортная система Тюменской области активно развивается благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас в составе ИТС агломерации функционирует несколько подсистем. О предназначении и работе каждой из них рассказали на заседании федеральной рабочей группы.

Информацию о количестве и направлении движения автомобилей даёт подсистема мониторинга параметров транспортного потока. Региональная подсистема светофорного управления позволяет создавать «зелёные волны» и разгружать перекрёстки. Подсистема мониторинга и управления общественным транспортом даёт понимание о движении автобусов и транслирует данные в приложения для пассажиров. Подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций позволяет оперативно реагировать на ДТП, анализировать причины аварий и принимать решения по их профилактике.

Контролировать работу подрядных организаций, направлять технику на решение первоочередных задач помогает «Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог». А подсистема метеомониторинга помогает координировать работу дорожных служб в связи с погодными условиями.

Объединяет все подсистемы в единую систему «Интеграционная платформа».

Напомним, проект «Интеллектуальная транспортная система Тюменской области» вошел в банк решений «Умный город» Минстроя России. Цель системы – сформировать эффективную систему управления городским хозяйством и создать безопасные и комфортные условия для городской жизни.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 90, комментариев: 0
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