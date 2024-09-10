Московские аэропорты снова открыты для полетов

Сегодня, 10 сентября, в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в телеграм-канале «Представитель Росавиации».

«В 07:58 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», ‒ говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что накануне ночью в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», ‒ добавили в сообщении.

По словам Росавиации, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне массовой атаки дронов на российские регионы.

Отметим, что во многих авиакомпаниях, таких как «Utair», «Россия», «Аэрофлот» и «Победа» уже доступны билеты из Сургута во Внуково.