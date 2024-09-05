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В России работодатели будут следить, чтобы каждый сотрудник рожал в год по ребенку

Российским работодателям предложили следить, сколько детей рожают их сотрудники

В России работодатели будут следить, чтобы каждый сотрудник рожал в год по ребенку
Фото: freepik.com

Сейчас в России о рождаемости отчитываются губернаторы, однако следить должны и работодатели. Нужно, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в ходе Восточного экономического форума.

«Многодетные семьи становятся новой элитой. И даже с точки зрения работодателя все идет к тому, что лучшая поддержка будет оказана именно многодетным семьям. Мы сейчас стали считать интересный коэффициент. Мы обсуждаем, что губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Не только губернаторы, опускайте ниже. Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», – сказала она.

По ее мнению, в стране уже появились компании, которые считают уровень рождаемости. Самое главное – чтобы с каждым годом показатель рос.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 61, комментариев: 0
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