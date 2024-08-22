​Школу спортивных комментаторов открывают в Тюменской области

Школу спортивных комментаторов запускают Олимпийский совет Тюменской области совместно с холдингом «Сибинформбюро», сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Ее организуют при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

«В наших планах создать базу комментаторов, которые смогут принимать участие в большинстве региональных мероприятиях, вести их, делать спортивные состязания интереснее для зрителей», – рассказала президент Олимпийского совета, чемпион Олимпийских игр по биатлону Луиза Носкова.

В программе курса 28 занятий, а также практика – выезды на региональные и муниципальные спортивные события. Участники узнают, как комментировать спортивные события, как готовиться к играм, как брать интервью у спортсменов. Их обучат азам тележурналистики – написанию текстов, работе в кадре, технике речи. Преподавателями станут известные в регионе журналисты. Также участники курса встретятся с выдающимися спортсменами и возьмут у них интервью.

На занятия в Тюмени приглашают жителей областной столицы и Тюменского района от 15 до 25 лет. Группу из десяти человек сформируют на конкурсной основе. Кандидаты должны любить спорт, ориентироваться в спортивной повестке, не иметь ярко выраженных речевых дефектов, иметь опыт написания текстов.

Обучение в Школе спортивных комментаторов бесплатное. Заявки принимаются до 1 сентября 2024 года. Занятия стартуют в сентябре этого года. Итогом обучения станет создание базы комментаторов, которых будут приглашать на региональные спортивные события.