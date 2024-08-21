Невролог-реабилитолог рассказал о пользе видеоигр для человека

Видеоигры, как оказалось, это не просто приятное развлечение для детей. Невролог-реабилитолог Александр Комаров сообщил изданию NEWS.ru, что они помогают разгрузить мозг от накопившихся ситуационных проблем. По его мнению, компьютерные игры способны снять внешний депрессивный или стрессовый фон.

«Если мы говорим про современные компьютерные видеоигры, это один из элементов разгрузки головного мозга от ситуационных проблем здесь и сейчас. Когда человек попадает в комфортную для себя среду, где может сам себя выразить, повысить свой эмоциональный, психологический и волевой статус – это позволяет убрать внешний депрессивный или нагрузочный фон», – пояснил изданию врач.

Специалист также подметил, что польза видеоигры зависит от психотипа человека: для холериков или сангвиников подойдут «стрелялки» и «бродилки», а спокойные стратегии помогут снять излишнюю возбудимость.

«Если правильно подобрана игра, в определенном смысле слова она может сохранить интеллект, улучшить психологическое, психоэмоциональное состояние. С другой стороны, это еще может быть дополнительная физическая нагрузка, если это игры с подвижным контентом», – заключил невролог.

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