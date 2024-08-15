Смерть политика Алексея Навального оказалась не связана с «оторвавшимся тромбом»

Следователи сообщили вдове политика Алексея Навального* Юлии Навальной* о решении не возбуждать уголовное дело по факту его смерти в ИК-3 в Харпе. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Постановление от 26 июля 2024 года также содержит уточнения о причине смерти. Ранее озвученная версия об «оторвавшемся тромбе» опровергнута. Согласно данным следователей, Навальный* умер из-за «комбинированного заболевания с сопутствием хронических заболеваний и наличием в трахее золотистого стафилококка, состояние привело к гипертоническому кризу, отеку сердечной мышцы и мозга».

Напоминаем, Алексей Навальный* скончался 16 февраля в исправительной колонии №3.

*внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму