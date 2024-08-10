В Тюмени на Цветном бульваре начал работу инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!», посвященный 80-летию региона. Первым гостем стал губернатор Александр Моор.
Инфопарк – это продолжение стенда Тюменской области на ВДНХ, который вошел в топ-15 наиболее популярных экспозиций.
– К юбилею Тюменской области мы решили открыть расширенную версию экспозиции в самом сердце региона, в Тюмени на Цветном бульваре. Инфопарк, так же как и стенд, получил название «Тюменская область, я люблю тебя!». Посетители выставки смогут «позвонить в прошлое» и услышать голос известных исторических персонажей, узнают детали о программе «Сотрудничество», которая объединяет Тюменскую область, Югру и Ямал. Познакомятся с достижениями региона и перспективными проектами, – рассказал глава региона.
Концепция инфопарка – «от истоков к будущему»:
- Посетители могут погрузиться в историю освоения Сибири, узнать о современности и будущем Тюменской области.
- Интерактивные технологии позволяют "позвонить в прошлое" и услышать голоса исторических личностей.
- В "Музее будущего" представлены масштабные проекты, реализуемые в регионе: межуниверситетский кампус, туристический кластер, промышленный технопарк, реконструкция аэропорта Рощино.
В инфопарке будут проводиться:
- Дни муниципалитетов Тюменской области.
- Мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов.
- Экскурсии для детей и взрослых.
Экспозиция будет работать до 22 сентября.