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​«Тюменская область, я люблю тебя!»: инфопарк открылся в Тюмени в преддверии 80-летия региона

На Цветном бульваре начал работу инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!»

​«Тюменская область, я люблю тебя!»: инфопарк открылся в Тюмени в преддверии 80-летия региона
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени на Цветном бульваре начал работу инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!», посвященный 80-летию региона. Первым гостем стал губернатор Александр Моор.

Инфопарк – это продолжение стенда Тюменской области на ВДНХ, который вошел в топ-15 наиболее популярных экспозиций.

– К юбилею Тюменской области мы решили открыть расширенную версию экспозиции в самом сердце региона, в Тюмени на Цветном бульваре. Инфопарк, так же как и стенд, получил название «Тюменская область, я люблю тебя!». Посетители выставки смогут «позвонить в прошлое» и услышать голос известных исторических персонажей, узнают детали о программе «Сотрудничество», которая объединяет Тюменскую область, Югру и Ямал. Познакомятся с достижениями региона и перспективными проектами, – рассказал глава региона.

Концепция инфопарка – «от истоков к будущему»:

  • Посетители могут погрузиться в историю освоения Сибири, узнать о современности и будущем Тюменской области.
  • Интерактивные технологии позволяют "позвонить в прошлое" и услышать голоса исторических личностей.
  • В "Музее будущего" представлены масштабные проекты, реализуемые в регионе: межуниверситетский кампус, туристический кластер, промышленный технопарк, реконструкция аэропорта Рощино.

В инфопарке будут проводиться:

  • Дни муниципалитетов Тюменской области.
  • Мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов.
  • Экскурсии для детей и взрослых.

Экспозиция будет работать до 22 сентября.


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Сегодня в 21:11, просмотров: 61, комментариев: 0
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