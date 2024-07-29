АО «Транснефть – Сибирь» выполнило ремонтные работы в Тюменской и Курганской областях, а также в ХМАО

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы четырех магистральных трубопроводов с целью обеспечения высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На линейной производственно-диспетчерской станции «Апрельская» выполнены работы по подключению резервуара объемом 20 тыс. куб. метров к действующим технологическим трубопроводам. Ремонтные работы на резервуаре диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м реализованы в рамках программы технического перевооружения компании. В том числе проведена частичная замена металлоконструкций окрайки днища, 1-2 поясов стенки резервуара общим объемом 78 т. Также заменены участки трубопровода обвязки, трубопровод аварийного сброса. Помимо этого, установлены новые щит станции управления и панель электроснабжения противопожарных устройств, выполнено благоустройство прилегающей территории. Мероприятия позволили продлить срок безопасной эксплуатации объекта.

В ходе плановой остановки МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Шаим – Тюмень проведена замена запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности и герметичности.

Кроме того, выполнена внутритрубная очистка от парафиновых отложений и механических примесей, а также диагностика технического состояния 17 участков трубопроводов в пяти регионах. Внутритрубная диагностика позволяет выявить возможные дефекты линейной части трубопроводов без вывода из эксплуатации. Обследование проводилось с использованием современных ультразвуковых и магнитных дефектоскопов производства АО «Транснефть – Диаскан».

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты АО «Транснефть – Сибирь» функционируют в штатном режиме. Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.