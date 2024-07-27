В Тюмени проводят тренировки для людей с инвалидностью

Проект «Адаптивный фитнес и доступный спорт» стартовал в Тюменской области 20 июля. Проект направлен на вовлечение в занятия фитнесом и различными видами спорта людей с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Первую тренировку с инструктором посетили более 30 участников. Представители спортивного клуба инвалидов «Шанс» и окружных организаций Всероссийского общества инвалидов выполнили различные силовые упражнения в тренажерном зале и поплавали в бассейне.

Теперь комплексные тренировки под руководством тренера-инструктора Тимофея Семочкина, медработника и специалистов фитнес-центра будут проходить каждую неделю.

«Еще недавно мы могли только мечтать о таком фитнес-центре в нашем городе. А сегодня мы здесь, и у нас есть прекрасная возможность заниматься адаптивным спортом, улучшать свое физическое, психо-эмоциональное состояние», – сказал председатель Тюменской областной организации ВОИ Евгений Кравченко. Он поблагодарил за это руководителя проекта Елизавету Меркушину и наставника проекта Наталью Проскурякову.

Участие в тренировках, которые продлятся до следующего лета, могут принять особенные спортсмены со всего региона.