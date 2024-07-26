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​Восемь человек пострадали и один погиб при взрыве на предприятии в ЯНАО

В СК России возбудили уголовное дело после взрыва на предприятии по добыче газа в ЯНАО

​Восемь человек пострадали и один погиб при взрыве на предприятии в ЯНАО
Фото: Прокуратура ЯНАО

Сегодня, 26 июля, в районе трех часов ночи в 40 км от Нового Уренгоя произошел взрыв на предприятии по добыче газа. Известно о восьми пострадавших и одном погибшем. Прокуратура организовала проверку.

«Прокуратура организовала проверку по факту хлопка на Восточно-Уренгойском месторождении. По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел хлопок. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь. В целях координации действий правоохранительных органов и экстренных служб прокуратурой незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия», − сообщили в прокуратуре ЯНАО.

По предварительной информации, на месторождении взорвалась установка комплексной подготовки газа. Также в местных СМИ пишут, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса подрядной организацией.

СК РФ возбудил дело по части 2 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан») УК РФ, сообщает «Лента.ру».


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Сегодня в 13:54, просмотров: 34, комментариев: 0
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