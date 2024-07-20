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​81% опрошенных россиян не испытывают неприязни к мигрантам

ВЦИОМ отмечает отсутствие неприязни к мигрантам у россиян

​81% опрошенных россиян не испытывают неприязни к мигрантам
Фото: freepik.com

Большинство опрошенных жителей России не испытывают тревоги или страха по отношению к представителям других национальностей. Столько же — 81% — не ощущают неприязни к мигрантам, говорится в исследовании ВЦИОМ.

«Ксенофобия в России имеет свой портрет. Скептические оценки межнациональным отношениям в своем населенном пункте чаще дают мужчины (19% vs. 14% среди женщин), опрошенные молодого возраста (зумеры – 20%, миллениалы 22-23%), с высшим и незаконченным высшим образованием (20% vs. 13-14% в группе с образованием на уровне среднего специального и ниже), с плохим материальным положением (21% vs.13% в группе с хорошим), жители Москвы, Санкт-Петербурга (36%), крупных городов (миллионники, 500-950 тыс. чел. – 20-21%) и те, кто предпочитает телевидению интернет (24% vs. 11%)», — говорится в результатах опроса.

Вместе с тем, чем моложе россияне, тем чаще они говорят о неприязни к мигрантам. Также такие оценки свойственны гражданам с неполным высшим средним образованием.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 102, комментариев: 0
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