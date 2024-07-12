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​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой

Спикер Совета Федерации призвала мужчин приносить деньги в семью и отказаться от ухода за собой

​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой
Фото: ru.freepik.com

Сенатор РФ Ольга Ковитиди решила высказаться по поводу современных мужчин. По ее мнению, представители сильного пола должны отказаться от походов в спортзал и салон красоты. Вместо этого им необходимо вспомнить о своей основной функции — работать и приносить деньги в семью.

«Где наши мужчины? В спортивных залах. Они у нас смотрят на красоту своего тела, смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. И я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо, — заявила Ковитиди в эфире радио Спутник, — Мужчина должен работать, он должен приносить деньги в семью, он должен вспомнить о том, что он должен быть прежде всего кормильцем».

В таком случае женщины также последуют примеру мужчин: вспомнят, что должны уметь готовить разнообразные блюда, посадить вместе с мужем дерево, а также помочь разбить огород.

«А женщина тогда вспомнит, что она берегиня, что она должна уметь варить. Гороховый суп, борщ, жарить котлеты. Она должна уметь посадить вместе с мужем дерево, помочь какой-то огород разбить. Я не говорю, что мы должны все возвращаться в патриархальные времена», — добавила спикер Совета Федерации.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не осталась в стороне и высказала свою точку зрения.

«То есть лучше, если мужчины будут ходить в ларек за пивом и лежать на диване, тапая хомяка? Или как?» — говорится в публикации Мизулиной в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что доля тюменцев, занимающихся спортом, достигла 62 процентов.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 173, комментариев: 0
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