Более восьми тысяч тюменских подростков уже нашли работу на время летних каникул. Как сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в первую трудовую смену старшеклассники от 14 до 18 лет работали в школах, детских садах, библиотеках, культурно-спортивных организациях, в «отрядах мэра», в отрядах глав при администрациях муниципальных образований, а также на предприятиях внебюджетной сферы.

Областным центром занятости заключено 89 договоров с работодателями, в рамках которых создано порядка 16,8 тысяч рабочих мест. Ребятам предлагают различные рабочие места: работы, связанные с благоустройством и уборкой территорий, вожатый, помощник педагога-организатора, библиотекарь, медицинский регистратор, швея, закройщик, оператор ЭВМ, лаборант. Также есть вакансии на творческие профессии звукорежиссера, корреспондента, оператора видеозаписи, музыкального редактора, экскурсовода и пр.

Перечень рекомендуемых профессий, разработанный Минтрудом РФ, включает 59 позиций. Трудоустройство подростков в свободное от учебы время осуществляется в каждом муниципальном образовании Тюменской области. Они могут подобрать себе вакансии на портале «Работа России» или обратиться за консультацией в центр занятости населения по месту проживания.