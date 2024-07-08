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​В России празднуют День семьи, любви и верности

Россияне 8 июля отмечают праздник, посвященный сохранению семейных ценностей

​В России празднуют День семьи, любви и верности
Фото: ru.freepik.com

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии. Напоминаем, изначально праздник проходил только в Муроме. В 2022 году указом президента РФ праздник получил статус официального − взамен западного Дня влюбленных, который справляют 14 февраля.

Петра и Февронию считают примером идеальной христианской семьи. Согласно древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских» некогда правил в Муроме князь Павел. При его отсутствии коварный змей появлялся перед его женой в обличье самого князя. Никто не мог справиться с этим чудовищем, пока женщина не раскрыла его тайну. Змей знал, что его смерть наступит от «Петрова плеча, от Агрикова меча».

Младший брат Павла, Петр, осознал, что это пророчество о нем. Он нашел волшебный меч и уничтожил змея, но сам заболел проказой. Лекари были бессильны, поэтому князь отправился в поиск целителя в Рязанскую землю. Там он встретил Февронию, которая предложила излечить его за обещание жениться на ней. Петр согласился, выздоровел, но не сдержал слово и отправился в Муром. Однако язвы вернулись, и он был вынужден вернуться к Февронии. Их брак был заключен.

Смертью Павла престол достался Петру, но бояре не одобрили его связь с простолюдинкой, и они были изгнаны. В трудные времена Феврония всегда поддерживала мужа, убеждая его полагаться на Божью волю. Муром призвал их обратно в землю после смуты.

Петр и Феврония правили своими землями в мире и любви. В старости они вместе приняли монашеский постриг и скончались в один день. Они завещали быть похороненными вместе, монахи решили иначе. Но на следующее утро они были найдены в одном гробу, как они и хотели.

В День семьи, любви и верности в России организовывают различные мероприятия, направленные на сохранение семейных ценностей. Например, для жителей Нижневартовска подготовили вечернюю программу на площади Нефтяников. В 17:00 местные жители могут посетить концерт, детские игровые площадки, а также поучаствовать в мастер-классах и спортивных состязаниях.

Подчеркнем, что в праздник некоторые загсы продлевают часы работы и не регистрируют разводы, а семьям, прожившим вместе не менее 25 лет, вручают почетные медали «За любовь и верность».


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Сегодня в 13:25, просмотров: 121, комментариев: 0
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