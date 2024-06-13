Глава МЧС заслушал доклад о ситуации с паводком в Тюменской области

На всей территории Тюменской области ситуация с паводком должна стабилизироваться после 20 июня. Об этом, ссылаясь на прогноз, сообщил губернатор Александр Моор на заседании правительственной комиссии по паводку.

Как доложил глава региона министру МЧС России Александру Куренкову, на данный момент пик максимальных отметок на реке Иртыш уже сместился от Тобольска ниже по течению в Уватский район. Скорее всего, опасные отметки по реке ниже Тобольска достигнуты не будут, так как динамика роста воды зафиксирована незначительная.

Губернатор сообщил о ситуации с паводком на трех реках Тюменской области: «В общей сложности в зону подтопления в регионе попали 842 дома, половина из них уже освободилась от воды. Проводим дезинфекцию, работают комиссии, которые обследуют пострадавшее жилье».

1 214 человек эвакуировано из зоны подтопления, 88 жителей региона на сегодняшний день находятся в пунктах временного размещения. Продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим от паводка.

Глава МЧС поблагодарил регионы, в том числе Тюменскую область, за слаженную работу по ликвидации последствий паводка и оперативное решение проблемных вопросов населения. Особую благодарность Александр Куренков выразил за «тихий подвиг», который был совершен на участке федеральной трассы в Абатском районе – усилиями спасателей не было прервано сообщение между западной и восточной частями страны.