В селе Казанском увеличат высоту гидротехнических сооружений

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал в Казанском районе, Ишиме и Ишимском районе, где лично проверил, как готовятся встретить большую воду.

Активная подготовка к паводку идет в селе Казанском. Здесь приняли решение увеличить высоту гидротехнических сооружений, так как Росгидромет прогнозирует рекордный уровень воды, сообщил губернатор. Он побывал на улицах Советской и Совхозной, где строители с помощью добровольцев наращивают и укрепляют дамбы. Работы планируют завершить 15 апреля.

В селе Ильинка Казанского района Александр Моор проверил готовность пункта временного размещения к приёму жителей. Сюда эвакуируют жителей двух улиц в селе Казанском, которые попадают в зону возможного подтопления. Спальные места оборудованы, вопросы по питанию решены, отметил глава региона.

Губернатор побывал в Ишиме, где на реке еще стоит лед. Для разрушения ледовых заторов на реке Ишим по рекомендации специалистов принято решение начать взрывные работы. Данная мера позволит ускорить продвижение воды по руслу реки мимо города.

Для оперативного решения вопросов по паводку в помощь главам муниципалитетов Александр Моор направил своих заместителей и директора главного управления строительства области. Сергей Шустов и Владимир Чейметов работают по территориям, где протекает река Ишим. Павел Перевалов – в Упоровском, Ялуторовском районах и городе Ялуторовске.