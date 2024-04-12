Муниципальный инвестиционный форум пройдет в Тюмени 24 и 25 апреля

Первым городом в России, где пройдёт Муниципальный инвестиционный форум, станет Тюмень. 24-25 апреля форум откроет серию профильных мероприятий для муниципальных образований РФ в 2024 году.

Форум организуется Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития совместно с Минэкономразвития России и Правительством Тюменской области для формирования сообщества муниципальных инвестиционных уполномоченных.

Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор и заместитель Председателя Правления НААИР отмечает: «Сейчас особое внимание уделяется вопросам построения системы работы с инвесторами "на местах" – в муниципалитетах. Особая роль отводится муниципальным инвестиционным уполномоченным. При этом в работе им требуется большой спектр навыков и широкие компетенции: понимание принципов работы органов власти, бизнес-структур, инвестиционных, финансовых процессов, отраслевые знания».

В течение года Муниципальные инвестиционные форумы пройдут также в Липецке, Сочи и Иннополисе. Однако выбор Тюмени, как площадки для проведения первого мероприятия, не случаен. В регионе сформирован пул проектов, направленных на развитие инвестиционного климата в муниципалитетах. В число лучших практик АСИ Смартека вошли проекты «Капитаны бизнеса. Развитие территорий», «Инвестиционные профили», «Акселератор муниципальных команд».