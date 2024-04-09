Александр Моор провел встречу с председателем Уральского банка Сбербанка Петром Колтыпиным

Тюменская область входит в тройку наиболее прогрессивных регионов России по использованию искусственного интеллекта в госуправлении, что является результатом системного подхода к внедрению успешных практик. Об этом заявил губернатор Александр Моор в ходе рабочей встречи с вице-президентом – председателем Уральского банка Сбербанка Петром Колтыпиным.

Глава региона отметил, что правительство Тюменской области и кредитное учреждение совместно решают задачи, поставленные президентом России в сфере обеспечения технологического, цифрового, культурного и образовательного суверенитета страны, внедряя технологии искусственного интеллекта в экономике, социальной сфере и системе госуправления.

«Сбер, являясь центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект», помогает во внедрении нейротехнологий», – подчеркнул губернатор.

По словам Петра Колтыпина, разработки банка и компаний-партнеров особенно активно применяются в здравоохранении Тюменской области. «Целый ряд наших продуктов уже успешно используется в медучреждениях региона», – отметил он.

Внедрение технологичных сервисов, в том числе на основе ИИ, в приоритетных отраслях экономики, останется важным аспектом сотрудничества компании и Тюменской области в 2024 году.

В ходе рабочей встречи Александр Моор и Петр Колтыпин обсудили также перспективы использования модели государственно-частного партнерства в Тюменской области для строительства крупных социальных и инфраструктурных объектов с использованием внебюджетных средств.