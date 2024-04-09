В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации

На территории Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку с 8 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

Режим ЧС в области устанавливается заблаговременно, отметил в видеообращении к жителям региона губернатор. Введение режима ЧС позволяет органам власти быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий.

«Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в наших реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким», – сказал Александр Моор.

Он также сообщил, что подготовка к паводку в Тюменской области прошла в плановом режиме. В муниципалитетах состоялись командно-штабные учения по подготовке к ЧС. Главам районов и городов губернатор поручил организовать работу пунктов временного размещения и еще раз проинформировать всех жителей о возможной опасности.

Всем, кто находится в зоне вероятного подтопления, нужно собрать документы и ценные вещи, чтобы в случае получения сигнала максимально быстро покинуть зону ЧС, напомнил глава региона.

«Дорогие земляки, мы держим ситуацию на контроле. Но надо всем быть готовым к любому развитию ситуации. Об изменении обстановки будем информировать вас оперативно», – подчеркнул Александр Моор.