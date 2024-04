В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации

array(4) { [0]=> object(AdvItems)#356 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051323" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416274" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=2V3SbZWJ0tBXxvNB1nuBUK3hZhbFHniQYq+HyjnuySout9TChVZnSoKdezvqm9r0/+oU5jLXXf5RCk/uDPhTTSsvR92zgzIQ16I7JMwHqYWILkinExDU1MYs0k6EEMl2LHYwMVc/v0ieAqV/N252husH0Vgj2PKxcrxnfnlSf7E=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=2V3SbZWJ0tBXxvNB1nuBUK3hZhbFHniQYq+HyjnuySout9TChVZnSoKdezvqm9r0/+oU5jLXXf5RCk/uDPhTTSsvR92zgzIQ16I7JMwHqYWILkinExDU1MYs0k6EEMl2LHYwMVc/v0ieAqV/N252husH0Vgj2PKxcrxnfnlSf7E=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "139" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(0) "" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:48:43" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:34" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "139" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#362 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#363 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#364 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [1]=> object(AdvItems)#361 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051437" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416276" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=4BbCGRxjpM/aUFecweh+lGBBbNRP+a6iYBz8WEclP99I1HlmR8xmMu9pkrnu4piByixkaq2TVnv8PvSBkMEGwKMQF1poxs3rIV7JU6wxGLvkIhDffcmAZQDKBHTP9uJGyU7d36l2qWZ4we8Im4GuimVRl7Z32mm747rtyyKbg9s=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=4BbCGRxjpM/aUFecweh+lGBBbNRP+a6iYBz8WEclP99I1HlmR8xmMu9pkrnu4piByixkaq2TVnv8PvSBkMEGwKMQF1poxs3rIV7JU6wxGLvkIhDffcmAZQDKBHTP9uJGyU7d36l2qWZ4we8Im4GuimVRl7Z32mm747rtyyKbg9s=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "142" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:37" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:36" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "142" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#367 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#368 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#369 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [2]=> object(AdvItems)#366 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051414" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416275" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=ZQH2Iydjc+GShrC3wOyz3k+Ozin9pijf28Ly5rLF5HZ4AZBRN2cOrsvpfQouk0352KRU/fz46jxxXo5rLYS4D7l0Qm388fUSLMkNF2W4Q3yx8MWhHFN8CJHc0ABYzrtwoAWIOcRDiW3LiqFQxbykmVblldsqm9r69ndlNA5Bwqw=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=ZQH2Iydjc+GShrC3wOyz3k+Ozin9pijf28Ly5rLF5HZ4AZBRN2cOrsvpfQouk0352KRU/fz46jxxXo5rLYS4D7l0Qm388fUSLMkNF2W4Q3yx8MWhHFN8CJHc0ABYzrtwoAWIOcRDiW3LiqFQxbykmVblldsqm9r69ndlNA5Bwqw=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "141" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:14" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:35" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "141" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#372 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#373 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#374 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [3]=> object(AdvItems)#371 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051405" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416806" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=bb6Bt2ryjLs4Wx7arcMF3D0o9dlDXU6mA+5O30FP8TO6MlNKneuVvlnm3uPBUFUKVdyJfSNvzwTw02XaoC59ytqAWgmik7GAFq7Kq1GqtJ5ZVcX+2sd5ENqc5rrgBP9EC6gArwrY8//PWl5qr3z4JsWkGi0pK6aUdLrhcMVgFHM=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=bb6Bt2ryjLs4Wx7arcMF3D0o9dlDXU6mA+5O30FP8TO6MlNKneuVvlnm3uPBUFUKVdyJfSNvzwTw02XaoC59ytqAWgmik7GAFq7Kq1GqtJ5ZVcX+2sd5ENqc5rrgBP9EC6gArwrY8//PWl5qr3z4JsWkGi0pK6aUdLrhcMVgFHM=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "140" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:05" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:53:26" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "140" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#377 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#378 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#379 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }

array(4) { [0]=> object(AdvItems)#356 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051323" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416274" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=2V3SbZWJ0tBXxvNB1nuBUK3hZhbFHniQYq+HyjnuySout9TChVZnSoKdezvqm9r0/+oU5jLXXf5RCk/uDPhTTSsvR92zgzIQ16I7JMwHqYWILkinExDU1MYs0k6EEMl2LHYwMVc/v0ieAqV/N252husH0Vgj2PKxcrxnfnlSf7E=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=2V3SbZWJ0tBXxvNB1nuBUK3hZhbFHniQYq+HyjnuySout9TChVZnSoKdezvqm9r0/+oU5jLXXf5RCk/uDPhTTSsvR92zgzIQ16I7JMwHqYWILkinExDU1MYs0k6EEMl2LHYwMVc/v0ieAqV/N252husH0Vgj2PKxcrxnfnlSf7E=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "139" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(0) "" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:48:43" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:34" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "139" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#362 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#363 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#364 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [1]=> object(AdvItems)#361 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051437" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416276" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=4BbCGRxjpM/aUFecweh+lGBBbNRP+a6iYBz8WEclP99I1HlmR8xmMu9pkrnu4piByixkaq2TVnv8PvSBkMEGwKMQF1poxs3rIV7JU6wxGLvkIhDffcmAZQDKBHTP9uJGyU7d36l2qWZ4we8Im4GuimVRl7Z32mm747rtyyKbg9s=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=4BbCGRxjpM/aUFecweh+lGBBbNRP+a6iYBz8WEclP99I1HlmR8xmMu9pkrnu4piByixkaq2TVnv8PvSBkMEGwKMQF1poxs3rIV7JU6wxGLvkIhDffcmAZQDKBHTP9uJGyU7d36l2qWZ4we8Im4GuimVRl7Z32mm747rtyyKbg9s=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "142" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:37" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:36" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "142" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#367 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#368 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#369 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [2]=> object(AdvItems)#366 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051414" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416275" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=ZQH2Iydjc+GShrC3wOyz3k+Ozin9pijf28Ly5rLF5HZ4AZBRN2cOrsvpfQouk0352KRU/fz46jxxXo5rLYS4D7l0Qm388fUSLMkNF2W4Q3yx8MWhHFN8CJHc0ABYzrtwoAWIOcRDiW3LiqFQxbykmVblldsqm9r69ndlNA5Bwqw=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=ZQH2Iydjc+GShrC3wOyz3k+Ozin9pijf28Ly5rLF5HZ4AZBRN2cOrsvpfQouk0352KRU/fz46jxxXo5rLYS4D7l0Qm388fUSLMkNF2W4Q3yx8MWhHFN8CJHc0ABYzrtwoAWIOcRDiW3LiqFQxbykmVblldsqm9r69ndlNA5Bwqw=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "141" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:14" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:35" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "141" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#372 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#373 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#374 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [3]=> object(AdvItems)#371 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051405" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416806" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=bb6Bt2ryjLs4Wx7arcMF3D0o9dlDXU6mA+5O30FP8TO6MlNKneuVvlnm3uPBUFUKVdyJfSNvzwTw02XaoC59ytqAWgmik7GAFq7Kq1GqtJ5ZVcX+2sd5ENqc5rrgBP9EC6gArwrY8//PWl5qr3z4JsWkGi0pK6aUdLrhcMVgFHM=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=bb6Bt2ryjLs4Wx7arcMF3D0o9dlDXU6mA+5O30FP8TO6MlNKneuVvlnm3uPBUFUKVdyJfSNvzwTw02XaoC59ytqAWgmik7GAFq7Kq1GqtJ5ZVcX+2sd5ENqc5rrgBP9EC6gArwrY8//PWl5qr3z4JsWkGi0pK6aUdLrhcMVgFHM=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "140" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:05" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:53:26" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "140" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#377 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#378 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#379 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }

array(4) { [0]=> object(AdvItems)#356 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051323" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416274" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=2V3SbZWJ0tBXxvNB1nuBUK3hZhbFHniQYq+HyjnuySout9TChVZnSoKdezvqm9r0/+oU5jLXXf5RCk/uDPhTTSsvR92zgzIQ16I7JMwHqYWILkinExDU1MYs0k6EEMl2LHYwMVc/v0ieAqV/N252husH0Vgj2PKxcrxnfnlSf7E=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=2V3SbZWJ0tBXxvNB1nuBUK3hZhbFHniQYq+HyjnuySout9TChVZnSoKdezvqm9r0/+oU5jLXXf5RCk/uDPhTTSsvR92zgzIQ16I7JMwHqYWILkinExDU1MYs0k6EEMl2LHYwMVc/v0ieAqV/N252husH0Vgj2PKxcrxnfnlSf7E=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "139" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(0) "" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:48:43" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:34" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "139" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#362 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#363 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#364 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [1]=> object(AdvItems)#361 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051437" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416276" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=4BbCGRxjpM/aUFecweh+lGBBbNRP+a6iYBz8WEclP99I1HlmR8xmMu9pkrnu4piByixkaq2TVnv8PvSBkMEGwKMQF1poxs3rIV7JU6wxGLvkIhDffcmAZQDKBHTP9uJGyU7d36l2qWZ4we8Im4GuimVRl7Z32mm747rtyyKbg9s=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=4BbCGRxjpM/aUFecweh+lGBBbNRP+a6iYBz8WEclP99I1HlmR8xmMu9pkrnu4piByixkaq2TVnv8PvSBkMEGwKMQF1poxs3rIV7JU6wxGLvkIhDffcmAZQDKBHTP9uJGyU7d36l2qWZ4we8Im4GuimVRl7Z32mm747rtyyKbg9s=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "142" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:37" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:36" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "142" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#367 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#368 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#369 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [2]=> object(AdvItems)#366 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051414" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416275" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=ZQH2Iydjc+GShrC3wOyz3k+Ozin9pijf28Ly5rLF5HZ4AZBRN2cOrsvpfQouk0352KRU/fz46jxxXo5rLYS4D7l0Qm388fUSLMkNF2W4Q3yx8MWhHFN8CJHc0ABYzrtwoAWIOcRDiW3LiqFQxbykmVblldsqm9r69ndlNA5Bwqw=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=ZQH2Iydjc+GShrC3wOyz3k+Ozin9pijf28Ly5rLF5HZ4AZBRN2cOrsvpfQouk0352KRU/fz46jxxXo5rLYS4D7l0Qm388fUSLMkNF2W4Q3yx8MWhHFN8CJHc0ABYzrtwoAWIOcRDiW3LiqFQxbykmVblldsqm9r69ndlNA5Bwqw=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "141" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:14" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:44:35" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "141" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#372 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#373 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#374 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } [3]=> object(AdvItems)#371 (17) { ["image"]=> NULL ["delete_image"]=> NULL ["publish_start_int"]=> string(10) "1712051405" ["publish_end_int"]=> string(10) "1714416806" ["follow_link"]=> string(191) "/adv_follow/hash?q=bb6Bt2ryjLs4Wx7arcMF3D0o9dlDXU6mA+5O30FP8TO6MlNKneuVvlnm3uPBUFUKVdyJfSNvzwTw02XaoC59ytqAWgmik7GAFq7Kq1GqtJ5ZVcX+2sd5ENqc5rrgBP9EC6gArwrY8//PWl5qr3z4JsWkGi0pK6aUdLrhcMVgFHM=" ["view_link"]=> string(189) "/adv_view/hash?q=bb6Bt2ryjLs4Wx7arcMF3D0o9dlDXU6mA+5O30FP8TO6MlNKneuVvlnm3uPBUFUKVdyJfSNvzwTw02XaoC59ytqAWgmik7GAFq7Kq1GqtJ5ZVcX+2sd5ENqc5rrgBP9EC6gArwrY8//PWl5qr3z4JsWkGi0pK6aUdLrhcMVgFHM=" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(false) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(16) { ["id"]=> string(3) "140" ["campaign_id"]=> string(2) "58" ["name"]=> string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)" ["link"]=> string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000" ["svg"]=> string(0) "" ["filename"]=> string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg" ["alt_text"]=> string(0) "" ["title_text"]=> string(52) "Национальные проекты России" ["notes"]=> string(0) "" ["erid"]=> string(0) "" ["desktop"]=> string(1) "1" ["mob"]=> string(1) "1" ["shows"]=> NULL ["published"]=> string(1) "1" ["publish_start"]=> string(19) "2024-04-02 14:50:05" ["publish_end"]=> string(19) "2024-04-29 23:53:26" } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> string(3) "140" ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> NULL ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "update" ["_e":"CComponent":private]=> array(3) { ["onbeforevalidate"]=> object(CList)#377 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(14) "beforeValidate" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onbeforesave"]=> object(CList)#378 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(10) "beforeSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["onaftersave"]=> object(CList)#379 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(1) { [0]=> array(2) { [0]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> string(9) "afterSave" } } ["_c":"CList":private]=> int(1) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_m":"CComponent":private]=> array(1) { ["activerecord-relation"]=> object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) { ["useTransaction"]=> bool(true) ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=> NULL ["_enabled":"CBehavior":private]=> bool(true) ["_owner":"CBehavior":private]=> *RECURSION* ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } } }